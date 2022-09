Der zweite Tag nach dem Tod der Queen: Das passiert heute

Auch Tag zwei nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) steht im Zeichen ihres Nachfolgers! König Charles III. (73) brach gestern Nachmittag von Schloss Balmoral in Schottland auf und reiste nach London. Dort traf der neue britische Regent auf die Premierministerin und hielt eine erste Ansprache an die Bevölkerung. König war Charles nach dem Tod seiner Mutter automatisch – doch diese wichtigen Schritte folgen heute!

Bereits am Vormittag wird Charles im St. James Palace offiziell zum König ernannt. Die Sitzung der dafür zuständigen Accession Council wird dabei zum ersten Mal in ihrer Geschichte live im Fernsehen übertragen. Im ganzen Land folgen über den Tag hinweg weitere Ausrufungen. Während dieser Zeit werden die Union-Jack-Flaggen auf vollmast gehisst. Am Sonntag werden sie dann wieder auf halbmast gesetzt.

Verlesen wird die Ernennung im Freien von Balkon des Friary Court. Im Anschluss wird Charles seinen ersten sogenannten Geheimen Rat abhalten. Mit dabei sind seine Ehefrau Camilla (75) und der neue Thronfolger Prinz William (40).

Getty Images Prinz Charles mit seiner Mutter Queen Elizabeth II. im Juni 2022

Getty Images König Charles III. und seine Frau Camilla vor dem Buckingham Palace

Getty Images Herzogin Camilla, Prinz William, Herzogin Kate und Prinz Charles

