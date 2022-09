Erste TV-Ansprache: Das sagte König Charles III. seinem Volk

König Charles III. (73) wendet sich erstmals an die britische Bevölkerung! Nachdem der vormalige Prince of Wales vorgestern der neue König von Großbritannien geworden war, reiste er einen Tag später nach London. Dort traf er auf die Premierministerin und zeichnete eine Ansprache auf, die am Abend im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Charles würdigte darin das Wirken seiner Mutter Queen Elizabeth II. (✝96) und ihren Jahrzehnte währenden Dienst an ihrem Land. "Dieses Versprechen, lebenslang zu dienen, erneuere ich heute gegenüber allen. Ich wurde zu Pflichtgefühl erzogen und habe hohen Respekt vor unseren Traditionen", erklärte er, wie er seine Regierung gestalten wolle.

