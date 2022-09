"Keine Angst mehr!": Geht es Britney Spears wieder besser?

Britney Spears (40) lässt sich nicht unterkriegen. Nach der Kritik ihres Sohnes an ihren freizügigen Instagram-Posts machte die Sängerin bereits deutlich, dass sie an ihrem Content nichts verändern wolle. Und trotz der ganzen öffentlichen gegenseitigen Beschuldigungen scheint es dem Popstar nun endlich wieder besser zu gehen. In einer Reihe neuer Bilder und Videos präsentierte sich Britney jetzt voller positiver Energie.

Eines der neuen Videos auf Instagram zeigt die "Womanizer"-Interpretin fröhlich tanzend und verschwitzt in einer schwarzen Nike-Shorts und einem gelben Sport-BH. Dazu schrieb sie: "Ich habe keine Angst mehr und wisst ihr was? Ich bin kein bisschen gefährlich oder verrückt. Ihr feinen Menschen! Immer schön lächeln!" Außerdem bezog sie sich in der Caption ihres Posts auch auf die vorherigen Streitigkeiten mit ihrer Familie: "Kein Rumsitzen zehn Stunden am Tag und sieben Tage die Woche!"

Eine knappe Stunde, nachdem sie das Video hochgeladen hatte, postete Britney ein Selfie mit herausgestreckter Zunge, Brille und hochgesteckten Haaren. "Ich beim Versuch, mich sexy zu fühlen. Aber verdammt, es hilft mir wirklich mit meinem Selbstbewusstsein! [...] Ich bin so seltsam, Entschuldigung!", scherzte sie. Britneys Sohn Jayden James (15) hatte sie zuvor dafür kritisiert, mit ihren Posts nur Aufmerksamkeit erhalten zu wollen.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im September 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen im Mai 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de