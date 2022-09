Sommerhaus-Nominierung: Katharina & Stephen waren überrascht

Damit haben Stephen Dürr (48) und seine Katharina wohl nicht gerechnet! Der Schauspieler nahm gemeinsam mit seiner Liebsten am Reality-TV-Format Das Sommerhaus der Stars teil. Immer wieder bewiesen die Eheleute, die schon seit 13 Jahren verheiratet sind, was für ein gutes Team sie sind. Doch bei den anderen Promis kamen die beiden offensichtlich nicht so gut an. Bei der ersten Nominierung erhielten sie sogar die meisten Stimmen. Im Promiflash-Interview gaben Stephen und Katharina jetzt zu, dass sie deshalb total überrascht waren...

Im Gespräch mit Promiflash erzählten die zweifachen Eltern, dass sie das Ergebnis der Nominierung überhaupt nicht erwartet hatten. Sie hatten zwar mit einer Stimme von Mario Basler (53) und seiner Partnerin Doris Büld gerechnet, doch die restlichen vier Votes seien für sie ziemlich überraschend gewesen. "Da haben wir uns schon Gedanken gemacht, woran es gelegen haben könnte", meinten Stephen und Katharina und fügten hinzu: "Wir sind Hamburger. Da braucht es ein paar Tage, bis wir warm werden mit unserem Umfeld."

Schon seit seinem Einzug ins Sommerhaus ließ der Fußballer Mario immer wieder durchblicken, dass er mit den zwei Turteltauben nicht so gut klarkommt. Das ging an Katharina und ihrem Mann natürlich nicht spurlos vorbei: "Irgendwann reichte es uns und Stephen hatte dann das Gespräch mit Mario gesucht." Was die Gründe für das Verhalten des Ex-Nationalspielers waren, kann sich das Paar allerdings nicht erklären: "Was genau dahintersteckte, wissen wir bis heute nicht. Ist uns aber auch relativ egal."

