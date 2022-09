So denkt Prinz Harry über Kleiderordnung bei der Mahnwache

Prinz Harry (37) findet eindeutige Worte. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) am vergangenen Donnerstag befindet sich die königliche Familie in großer Trauer. Nach dem tagelangen Trauerzug wird am kommenden Montag das Begräbnis der einstigen Monarchin stattfinden. Bereits im Vorfeld wurde verkündet, dass Harry an diesem Tag in normaler Trauerkleidung erscheinen wird. Jetzt reagiert der Royal auf die Uniformvorschriften für die letzte Mahnwache!

Via Twitter äußerte sich jetzt ein Sprecher des 37-Jährigen zu den Regeln. "[Prinz Harry] wird während der Veranstaltungen zu Ehren seiner Großmutter einen Morgenanzug tragen. Sein Jahrzehnt des Militärdienstes wird nicht durch die Uniform bestimmt, die er trägt, und wir bitten respektvoll darum, dass der Fokus auf dem Leben und dem Vermächtnis Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. bleibt", ließ der königliche Korrespondent verlauten.

Die Royals müssen stets einen strengen Dresscode befolgen. Das Protokoll besagt, dass es lediglich den arbeitenden Mitgliedern der englischen Krone gestattet ist, bei solchen Anlässen in militärischer Uniform zu erscheinen. Als Harry vor zwei Jahren seine Ämter und Pflichten niederlegte, verlor er seine militärischen Ehrentitel und somit sein Recht auf das Tragen seiner Uniform.

Getty Images Die Mahnwache der Prinzen, 2022

Getty Images Die Queen und Prinz Harry im Mai 2019 auf Schloss Windsor

Getty Images Prinz Harry, 2018

