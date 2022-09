Treffen abgelehnt: Kanye West ist wütend auf seine Ex Kim

Kanye West (45) ist mal wieder nicht zufrieden mit dem Verhalten seiner Ex-Frau Kim Kardashian (41)! Seit der Trennung der beiden im vergangenen Jahr nach knapp acht Jahren Ehe und vier gemeinsamen Kindern äußert der Rapper immer wieder öffentlich seinen Unmut über die Unternehmerin: So ist er zum Beispiel nicht mit ihren Erziehungsmethoden für die Kinder zufrieden. Jetzt soll Kanye mal wieder stinksauer auf Kim sein.

Wie Mirror berichtet, soll der Musiker Kim in New York um ein Treffen gebeten habe, als sie sich zufällig beide dort aufhielten – das hatte die aber abgelehnt. "Er rief sie an und schlug vor, mit ihr zu Abend zu essen - sie sagte ihm, dass ihr Terminplan voll sei", behauptet ein Insider. Kanye habe aber nicht locker gelassen und verschiedene Varianten für ein Treffen vorgeschlagen, jedoch ohne Erfolg. Daraufhin sei er immer wütender geworden, weil er sich von seiner Ex-Frau nicht respektiert gefühlt habe. Kim wisse jedoch mittlerweile, dass es sich einfach nicht lohne, mit ihm zu diskutieren.

Laut The Sun vermuten andere Quellen jedoch einen anderen Grund hinter Kanyes Wutanfall: Er sei eifersüchtig gewesen, dass er nicht wie Kim, ihre Schwester Khloé (38) und viele weitere Stars zu Beyoncés (41) Geburtstagsparty letzte Woche eingeladen war. Seitdem soll er Dutzende wütende Nachrichten an die Sängerin, ihren Ehemann Jay-Z (52) und auch an Kim geschrieben haben.

Getty Images Kanye West, Rapper

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North und Saint und Kanye West

