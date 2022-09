Model Gisele Bündchen will nicht mehr auf dem Catwalk laufen

In Gisele Bündchens (42) Leben gibt es einige Veränderungen. Das Model und der Football-Star Tom Brady (45) sind seit 2009 glücklich verheiratet und haben zwei Kinder. Doch gerade kracht es wohl gewaltig im Paradies – jedoch haben die zwei ihre Ehe noch nicht komplett abgeschrieben. Auch wenn die Zukunft mit ihrem Mann in den Sternen steht, will die Beauty zu einer Sache in ihrem Leben tatsächlich nicht mehr zurückkehren: Gisele hat keine Lust mehr darauf, die Laufstege der Fashion-Welt zu erobern!

Der einstige Victoria's Secret-Engel hat es satt, auf dem Catwalk abliefern zu müssen! Das kündigte die Laufstegschönheit bereits vor zwei Jahren zum ersten Mal an, jedoch habe bisher keiner ihrer Aussage so richtig Beachtung geschenkt. "Jedes Jahr fragen die Designer: 'Bitte, Gisele, geh auf den Laufsteg'", berichtete die zweifache Mutter dem Magazin People entnervt. Ganz mit dem Modeln will sie aber nicht aufhören – sie möchte allerdings nur noch redaktionelle Jobs annehmen."Es ist sehr viel einfacher für mich, dort hinzugehen und einen Charakter zu erschaffen und diese Rolle für den Tag zu spielen", begründete die 42-Jährige, warum genau sie nur noch Fotoshootings zusagen will.

Doch wie steht es eigentlich um die Karriere ihres Mannes? Eigentlich stieg Tom im vergangenen Frühjahr aus der NFL aus, kehrte dann aber nach kurzer Pause wieder zurück. Das löste den Streit zwischen ihm und Gisele aus, weshalb ein Insider nun verriet: "Er tut, was er kann, um die Wogen zu glätten. Er weiß, dass dies seine letzte Saison ist, wenn er verheiratet bleiben will – er kann das nicht noch einmal machen."

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2019

Instagram / gisele Gisele Bündchen im Februar 2022

Instagram / gisele Tom Brady und seine Frau Gisele Bündchen

