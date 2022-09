Royal-Fans sind gerührt von George und Charlottes Tapferkeit

Prinz George (9) und Prinzessin Charlotte (7) schlugen sich wirklich tapfer. In London fand heute das Staatsbegräbnis der verstorbenen Queen (✝96) statt. Auch zwei ihrer Urenkel nahmen daran teil. Bei der Prozession durften Prinz Williams (40) Kinder sogar an der Seite ihrer Eltern mit der königlichen Familie mitlaufen. Im Netz zeigten sich die royalen Fans nun gerührt, wie diszipliniert George und Charlotte wirkten.

Auf Twitter kommentierten viele Nutzer das rührende Familienspektakel. So schrieb ein User beispielsweise, dass es ihm das Herz gebrochen habe, den Neunjährigen an der Seite seines Papas zu sehen, während ein anderer hinzufügte: "Der arme George sieht wirklich traurig aus und ich hasse es, aber ich liebe es auch, dass William ihn beruhigt hat." "Mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, als Prinz George zu sehen war", kommentierte ein weiterer Royal-Fan.

Andere Zuschauer der Beerdigungsfeier zeigten sich zudem erstaunt über den Mut der Mini-Royals, an der Seite ihrer Eltern an dem Trauerzug teilzunehmen. "Wie für die meisten Kinder war das für Charlotte und George sicher schwer zu verdauen" oder: "Es ist unglaublich mutig von Prinz George und Prinzessin Charlotte, an der Prozession teilzunehmen", schrieben die Nutzer. Ein weiterer User brachte zum Ausdruck, dass er sehr hoffe, dass die Siebenjährige und ihr Bruder die Wahl hatten, ob sie beim Trauerzug mitlaufen wollen oder nicht.

Getty Images Prinz William, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinzessin Kate, 2022

Getty Images Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte und George, 2022

Getty Images Herzogin Meghan, Camilla, Prinz George, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte und Gräfin Sophie

