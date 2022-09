Doch noch Gefühle im Spiel? Kanye West postet Bild von Kim

Kanye West (45) scheint noch immer fasziniert von seiner Ex-Frau zu sein. Lange galten der Musiker und Kim Kardashian (41) als das Traumpaar. Sowohl ihre Beziehung als auch ihren Familienalltag teilten die Eltern von vier Kindern mit ihren Fans im Netz. Anfang 2021 kam jedoch alles anders und die The Kardashians-Darstellerin reichte die Scheidung ein. Die Trennung und auch Kims kurzzeitige Romanze mit Pete Davidson (28) hatten den Rapper heftig mitgenommen. Ob Kanye nun eine zweite Chance wittert?

Via Instagram gewährt Kanye seinen Followern immer wieder tiefe Einblicke in sein Seelenleben. So schoss der 45-Jährige nach der Trennung von Kim öffentlich gegen seine Ex-Ehefrau, ihren Erziehungsstil, ihre zwischenzeitlichen Partner oder was ihm sonst so nicht passte. Nun gab er sich jedoch ziemlich versöhnlich: In seiner Story teilte Kanye am Samstagabend ein aktuelles Bild von Kim, das sie auf der Fashion Week in Mailand zeigt. Ob das Kanyes Art ist, ihr zu sagen, dass er sie vermisst?

Bereits vor wenigen Tagen ging Kanye mit einem überraschenden Statement an die Öffentlichkeit. "Das ist die Mutter meiner Tochter. Ich entschuldige mich für jeglichen Stress, den ich verursacht habe", bereute er vor laufenden Kameras während eines Auftritts bei "Good Morning America" und gab zu, dass er sich gegenüber Kim zuletzt nicht immer richtig verhalten habe.

Anzeige

Instagram / kanyewest Kim Kardashian auf der Mailänder Fashion Week im September 2022

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West, 2015 in New York

Anzeige

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian bei der Met Gala 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de