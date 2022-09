Im Sommerhaus: Patrick und Antonia streiten schon wieder

Der Streit zwischen Patrick Romer (26) und Antonia Hemmer (22) geht in die nächste Runde. Eigentlich schien das Bauer sucht Frau-Traumpaar im Sommerhaus gut zurechtzukommen, doch in der fünften Folge der Reality-TV-Show kam es plötzlich zum Zoff. Der Grund? Die Influencerin wolle ihren Schatz angeblich verändern. Seit der Auseinandersetzung konnten die Wogen zwischen den beiden offenbar auch nicht geglättet werden: In der neuen Folge kommt es wieder zum Eklat zwischen Antonia und Patrick!

Eigentlich sollen sich die Bewohner in der neuen Episode einer Challenge in der Höhe stellen. Doch weil die 22-Jährige Probleme mit Höhenangst hat, entschließt sie sich dazu, das Spiel abzubrechen. Diese Entscheidung kann ihr Freund aber überhaupt nicht nachvollziehen. Patrick macht ihr deshalb heftige Vorwürfe, die Antonia ziemlich zu treffen scheinen: "Du bist perfekt und ich bin scheiße, okay? Und so ist es, seitdem wir zusammen sind und das zeigst du mir halt auch immer."

Obwohl sich die Hannoveranerin unter Tränen bei ihrem Partner entschuldigt, streiten die beiden in der nächsten Challenge schon wieder. Das stößt mittlerweile auch den anderen Sommerhaus-Bewohnern auf. Nach dem Spiel nehmen Mario Basler (53) und Sascha Mölders den Rinderzüchter deshalb zur Seite. "Ich war teilweise schockiert, wie du mit deiner Freundin umgehst. So hätte ich dich nicht eingeschätzt", gibt der 37-Jährige ehrlich zu.

