"Ging ruckizucki": Anna Hofbauer fand Carlos Geburt angenehm

Für Anna Hofbauer (34) war die Geburt ihres Sohnes Carlo ein schöner Moment. Im August verkündeten die ehemalige Bachelorette und ihr Mann Marc Barthel (32), dass sie zum zweiten Mal Eltern geworden sind. Noch vor der Geburt gestand die Blondine, dass sie Sorge habe, die Entbindung werde genauso traumatisch wie bei Söhnchen Leo. Dieser kam damals direkt auf die Kinderintensivstation. Doch die Sorgen waren unbegründet: Im Promiflash-Interview erinnerte sich Anna nun an die ziemlich unkomplizierte Geburt von Carlo zurück.

"Das ging eigentlich ruckizucki. Ich weiß noch, die Fruchtblase ist am Abend geplatzt. [...] Ich war aber noch so komplett gechillt", plauderte die 34-Jährige im Gespräch mit Promiflash aus. Da die Wehen jedoch nicht sofort eingesetzt hatten, wurde 24 Stunden später die Geburt eingeleitet. "Innerhalb von nicht mal drei Stunden ist der kleine Mann da gewesen. Die Hebammen meinten zu Marc, das war die absolute Bilderbuchgeburt. Hat sich für mich nicht so angefühlt, aber es war jetzt rückblickend doch ein schöner Moment", verriet Anna.

Dass ihr Mann Marc während der Geburt bei ihr war, bedeutete der Schauspielerin viel. "Er war wirklich so für mich da und der Fels in der Brandung, an dem ich mich im wahrsten Sinne des Wortes festhalten konnte, dass es so, wie es war, einfach perfekt war", schwärmte die Zweifachmama. Dem 32-Jährigen hingegen habe es leidgetan, dass er nichts anderes tun konnte, als seine Liebste mit seiner Anwesenheit zu unterstützen.

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer und Marc Barthel mit ihren beiden Kids

Instagram / anna_hofbauer.official Anna Hofbauer, Schauspielerin

Instagram / anna_hofbauer.official Marc Barthel und Anna Hofbauer, Schauspieler

