Norman Reedus und Diane strahlen bei Walk-of-Fame-Zeremonie

Eine große Ehre für Norman Reedus (53)! Der Schauspieler steht schon seit etlichen Jahren vor der Kamera und spielte in diversen Filmen mit. Gerade durch seine Hauptrolle in der Serie The Walking Dead erlangte er internationale Bekanntheit. Nun wurden seine Leistungen in der Filmindustrie geehrt: Er bekam einen Stern auf dem Walk of Fame! Für die Verleihung nahm Norman seine Familie als Unterstützung mit!

Am Dienstag fand die Zeremonie auf dem berühmten Gehweg in Los Angeles stand. Dafür putzte sich Norman ordentlich heraus und trug einen eleganten Anzug. Auf den Fotos posierte er stolz gemeinsam mit seiner Frau Diane Kruger (46), die in einem schwarz-weißen Blazerkleid flashte. Aber nicht nur die Schauspielerin begleitete ihn an dem Tag – Norman nahm außerdem seinen Sohn Mingus (22) und seine Mutter mit! Sie posierten ebenfalls an seiner Seite und freuten sich mit ihm.

Dass die Stars bei diesem Meilenstein auf familiären Support bauen können, ist keine Seltenheit auf dem Walk of Fame: Erst vergangene Woche bekam auch Kelly Clarkson (40) einen der Plätze in Hollywood. Zu der Verleihung nahm die Popsängerin ihre beiden Kinder River Rose (8) und Remington Alexander mit! Total niedlich posierten die zwei neben ihrer berühmten Mama.

Anzeige

Getty Images Norman Reedus bei seinem Walk-of-Fame-Stern

Anzeige

Getty Images Diane Kruger, Norman Reedus, seine Mutter und sein Sohn Mingus bei der Verleihung

Anzeige

Getty Images Kelly Clarkson mit ihren Kindern River Rose und Remington Alexander

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de