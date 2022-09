Barbara Meier ist voller Vorfreude auf ihr zweites Baby!

Bald ist es bei Barbara Meier (36) so weit! Im Februar verkündete das Model, dass es und sein Ehemann Klemens Hallmann Nachwuchs erwarten. Auch das Babygeschlecht ist mittlerweile schon bekannt: Die beiden werden zum zweiten Mal Eltern eines Mädchens! Ihre erste Tochter Marie-Therese kam bereits 2020 zur Welt. Und schon bald darf sie ihr kleines Schwesterchen begrüßen. Barbara freut sich schon riesig auf diesen Moment!

Bei Instagram postete die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2007 ein Foto, auf dem sie zufrieden lächelnd in die Kamera schaut. Dabei fallen ihr die offenen, langen roten Haare über die Schulter. "Vorfreude! Auch wenn es noch einige Wochen dauert", schrieb sie in die Caption des Bildes. Darunter setzte sie die Hashtags "glücklich" und "Mami".

Die Zeit bis zur Geburt nutzt die Schönheit, um ihre Babykugel in stylishen Outfits zu präsentieren. Erst vor zwei Tagen erschien sie in Zürich zum Europäischen Kulturpreis in einem pastellgrünen Kleid mit floralen Elementen und zarten Stickereien, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzte. Auch davon postete Barbara ein Foto, auf dem sie stolz eine Hand an den Bauch hält.

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann, Januar 2019

Instagram / barbarameier Barbara Meier im September 2022

Instagram / barbarameier Barbara Meier im August 2022

