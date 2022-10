Große Änderungen: So wird die Krönung von König Charles III.

König Charles III. (73) hat große Veränderung angekündigt! Bevor Queen Elizabeth II. (✝96) im September verstorben ist, war sie 70 Jahre lang das Oberhaupt der britischen Monarchie. Sie übernahm 1953 mit ihrer Krönung die Führung ihres Vaters. Die kommende Krönung des Königs soll angeblich am 3. Juni im kommenden Jahr stattfinden. Jetzt kündigte König Charles III. einige Veränderungen bezüglich seiner Krönung an und soll sich sogar von einigen veralteten Ritualen verabschiedet haben!

Laut Daily Mail soll sich Charles für einige Veränderungen entschieden haben. Die Gästeliste für die kommenden Krönung im nächsten Jahr soll er drastisch reduziert haben. Von den ursprünglichen 8.000 Gästen sollen doch nur 2.000 eingeladen werden. Die ganze Zeremonie der Krönung soll anstelle der geplanten vier Stunden in nur einer Stunde umgesetzt werden. Mögliche Gründe dafür könnten das Fehlen einiger Rituale wie das Überreichen von Goldbarren an den Monarchen sein. Über die Lockerung der Kleiderordnung der eingeladenen Gäste soll ebenfalls diskutiert werden.

Neben abgeänderten Krönungszeremonie müssen sich die Briten in ihrem Land aber auch auf weitere Veränderungen einstellen. Nach dem Tod der Queen wurde die Nationalhymne beispielsweise von "God save the Queen" zu "God save the King" geändert. Zudem heißen die aktuellen Anwälte und Notare von Charles noch "Queens Council". Diese Titel werden in Zukunft durch "King" ersetzt.

Getty Images König Charles und sein Sohn Prinz Harry bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla beim Royal Ascot, Juni 2022

Getty Images Prinz Charles, Juli 2022

