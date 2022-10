Hater wünscht Baby den Tod: Citamaass kommen die Tränen

Citamaass (35) ist am Boden zerstört. Zurzeit erwartet die Influencerin gemeinsam mit ihrem Partner David zum ersten Mal ein Kind. Sie verriet sogar schon den Namen des Kleinen: Er wird Louis heißen! Die Beauty freut sich schon riesig und teilt hin und wieder Updates von der Schwangerschaft. Doch nun bekam sie eine fiese Nachricht – und das nahm Cita sichtlich mit.

In ihrer Instagram-Story teilte die werdende Mama den Screenshot von einer Nachricht, die sie bekam. "Bei den Lippen gibt es eine Totgeburt für den kleinen Louis", schrieb der Hater. Das regte Cita so auf, dass ihr sogar die Tränen kamen. "Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Privat ist irgendwie gerade so viel, jetzt noch die Nachricht – wie kann jemand so etwas schreiben?", schluchzte sie. Sie bekam sich gar nicht mehr richtig ein und weinte vor der Kamera: "Es gibt so viele schlimme Schicksale, Eltern verlieren ihre Kinder und ich verstehe nicht, wie böse Menschen sein können und so was jemanden wünschen können."

Die Schwangerschaft war bislang ohnehin schon eine Achterbahnfahrt der Gefühle für Cita, da sie eine Risikoschwangerschaft hat und auch mit emotionalen Problemen zu kämpfen hatte. Daher hat sie während der Schwangerschaft eine Therapie angefangen. "Ich habe morgen eine Therapiestunde bei einem Psychologen. Ich glaube, ich habe mich noch nie so auf einen Arzt gefreut. Ich hoffe, er kann mir helfen, meine Lebensfreude wiederzufinden", hatte Cita vor wenigen Monaten berichtet.

Instagram / citamaass Citamaass (r.) und ihr Freund David

Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin

Instagram / citamaass Citamaass, Influencerin

