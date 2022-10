Geständnis: Elsa Pataky würde Schwager Liam Hemsworth küssen

Jeder würde wohl gerne in derselben Position sein wie Elsa Pataky (46). Die spanische Schauspielerin ist nicht nur seit zwölf Jahren mit dem Thor-Darsteller Chris Hemsworth (39) verheiratet. Sie hat auch bereits eine erfolgreiche Filmkarriere vorzuweisen. Die Fast & Furious-Darstellerin ist zurzeit auf der Promo-Tour ihres neuen Films "Poker Face", wo sie neben ihrem Schwager Liam Hemsworth (32) auf der Leinwand zu sehen ist. Jetzt gestand sie in einem Interview, dass sie kein Problem hätte, den Bruder ihres Mannes zu küssen.

In der amerikanischen Radiosendung "The Kyle and Jackie O Show" plauderte die Schauspielerin über ihren neuen Film, für den sie an der Seite von Russell Crowe (58) vor der Kamera stand. Auf die Frage, ob sie sich auch vorstellen könnte, Liam näherzukommen, verriet sie: "Liam zu küssen, wäre sogar mehr als okay gewesen, da somit alles in der Familie bleibt." Jedoch verdeutlichte sie, dass ein Kuss mit ihrem Schwager nur in Zukunft "der Kunst zuliebe" passieren könnte.

Das wird sicherlich ihren Ehemann und Liams Bruder Chris beruhigen. Die zwei sind seit 2010 verheiratet und haben drei Kinder. Zu fünft leben sie in Australien und standen bereits zusammen vor der Kamera, wie zuletzt im Kinofilm "Thor: Love and Thunder".

Getty Images Schauspieler Liam Hemsworth im November 2014

Netflix / Brook Rushton Mayen Mehta als Shah und Elsa Pataky als JJ Collins im Film "Interceptor"

Getty Images Chris Hemsworth und seine Frau Elsa Pataky im Juni 2019

