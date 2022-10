Schwangere Chrissy Teigen hat mit Magenproblemen zu kämpfen

Chrissy Teigen (36) verträgt wohl nicht mehr so viel. Das Model und sein Mann John Legend (43) sind stolze Eltern zweier Kinder: Luna Simone (6) und Miles Theodore (4). Im vergangenen August überraschte die zweifache Mama dann mit der Nachricht, weiteren Nachwuchs zu erwarten. Doch die Schwangerschaft geht auch mit Unannehmlichkeiten einher: Chrissy hat mit Bauchschmerzen nach dem Essen zu kämpfen.

Auf Instagram postete die Beauty ein Bild von sich und ihrem Mann: In einem pinken Zweiteiler, bestehend aus einem engen langen Rock und einem kurzen Strickpullover, steht Chrissy neben John, der ihr einen Kuss auf die Wange drückt. Ihr Babybauch ist dabei deutlich zu sehen – jedoch ist die Aufnahme selbst nicht das Spannendste an dem Post. "Bisher war mein Magen immer resistent. Jetzt kann mich die Hälfte einer einzigen Kirschtomate für zwölf Stunden außer Gefecht setzen", schrieb die 36-Jährige unter ihren Beitrag, schob jedoch gleich hinterher: "Ich bin aber immer noch so glücklich, dein Leihhaus zu sein, kleines Baby!"

Trotz der Magenprobleme hat die baldige Dreifachmama oft Gelüste. Chrissy teilte ein Bild, das sie mit einer Packung Kekse und Sprühkäse im Bett liegend zeigt. "Inzwischen ist es fast lustig", schrieb die Laufstegschönheit dazu. Wie die Kommentare unter dem Post beweisen, konnten viele ihrer Fans ihren Appetit vollkommen nachvollziehen.

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Kinder Miles und Luna im September 2022

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen während ihrer Schwangerschaft im Oktober 2022

Getty Images Chrissy Teigen im April 2022

Hättet ihr damit gerechnet, dass Chrissy mit solchen Problemen zu kämpfen hat? Nein, überhaupt nicht. Ja, keine Schwangerschaft verläuft komplett reibungslos. Abstimmen Ergebnis anzeigen



