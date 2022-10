Wie Freundinnen: Hailey Bieber und Selena posieren für Foto!

Damit haben die Fans wohl nicht gerechnet: Selena Gomez (30) und Hailey Bieber (25) scheinen sich super zu verstehen! Nachdem Justin Bieber (28) mit Selena acht Jahre lang eine On-off-Beziehung führte, heiratete er nur zwei Monate nach der Trennung seine neue Flamme Hailey. Doch böses Blut scheint zwischen seiner Frau und seiner Ex offenbar nicht zu fließen. Die beiden besuchten jetzt die Academy Museum Gala in Los Angeles – und posierten gemeinsam für ein Foto! "Sie wollten der Welt zeigen, dass es keinen Streit und keine negativen Gefühle mehr zwischen ihnen gibt", erklärte ein Insider danach gegenüber ET.

