"Wie kein anderer": Sophia Thomalla vermisst Stefan Raab!

Sophia Thomalla (33) würde Stefan Raab (55) wohl gerne wieder öfter vor der Kamera sehen! Die Tochter von Simone Thomalla (57) zählt heute zu den beliebtesten Moderatorinnen der deutschen Fernsehlandschaft. Aber auch die Influencerin hat mal klein angefangen: 2015 übernahm die Beauty einen ihrer ersten großen Moderationsjobs bei der Wok-WM. Das ist nun schon sieben Jahre her – darum wurde Sophia jetzt ganz nostalgisch!

Auf Instagram postete die 33-Jährige einen Throwback-Post und schwelgte in Erinnerungen an die Wok-WM, die damals noch mit dem Comedian Stefan Raab im Wok stattgefunden hatte. In diesem Kontext machte sie auch deutlich, wie sehr ihr der Entertainer im Fernsehen fehle: "Den ich übrigens sehnsüchtig vor der Kamera vermisse. Ein Fernsehmacher und Entertainer wie kein anderer", schwärmte Sophia.

Zumindest über die Wok-WM darf Sophia sich bald freuen: "Die Wok-WM kommt zurück und ich freue mich wahnsinnig darauf!", kündigte die Blondine an – sie werde auch dieses Mal wieder als Moderatorin dabei sein.

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im November 2021

Getty Images Stefan Raab bei der Wok-WM 2006

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, deutsche TV-Moderatorin

