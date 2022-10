Bei "The Real Life": Melody Haase spricht über Abtreibung

Melody Haase (28) spricht über ein äußerst privates Thema. Zurzeit sieht man den Reality-TV-Star gemeinsam mit Calvin Kleinen (30), Chris Broy (33) und Cosimo Citiolo (40) bei The Real Life - #nofilter. In diesem neuen Format werden die Influencerin und weitere Promis von ihrer privaten Seite gezeigt – die Teilnehmer werden bei ihrer Arbeit und ihren Beziehungen begleitet. In der neuen Folge erinnert sich Melody an ihre Jugend und verriet: Sie hatte eine Abtreibung.

Bei einem Spaziergang mit Freundin Vanessa Mariposa (29) verriet die 28-Jährige, dass sie ungeschützten Sex hatte und die Befürchtung habe, schwanger zu sein. Dabei vertraut sie sich Vanessa an und erzählt, dass sie in ihrer Vergangenheit einen Schwangerschaftsabbruch hatte. "Ich war schwanger, in meinem Fall war es ungewollt." Zu diesem Zeitpunkt habe die Beauty finanzielle Probleme gehabt und "hatte kein Dach über dem Kopf". Zudem fügte Melody hinzu: "Ich hätte einfach nicht für dieses Kind sorgen können."

Ihre Freundin reagierte voller Verständnis: "Wenn man ein Kind in die Welt setzt, soll man dem Kind ja auch etwas bieten." Außerdem solle man seinem Baby Liebe schenken können, wozu sie zum jetzigen Zeitpunkt nicht imstande wäre, wie Melody betonte. Für sie stehe jetzt vorrangig ihre Karriere an erster Stelle.

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, 2021

Instagram / melodyraabbit Sängerin Melody Haase

Instagram / melodyraabbit Melody Haase, DSDS-Bekanntheit

