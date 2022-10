Nach Restaurant-Eklat: Gastronomen verteidigen James Corden

James Corden (44) kriegt Unterstützung! Der Moderator der berühmten "The Late Late Show" ist für seinen Humor und seine stets lockere Art bekannt – doch jetzt hagelt es heftige Vorwürfe gegen den Talkmaster. Der Brite soll eine Angestellte eines New Yorker Restaurants beleidigt haben und wurde daraufhin des Lokals verwiesen. Doch jetzt melden sich zwei Restaurantbesitzer und nehmen den Comedian in Schutz!

Wie TMZ berichtet, stellen sich jetzt zwei Gastronomen auf die Seite des 44-Jährigen. Laut Stratis Morfogen sei der TV-Host einer der angenehmsten und lustigsten Gäste, die er je bedient habe. Stratis richtete 2018 eine Grammy-After-Show-Party aus, bei der James mit den Barkeepern und Mitarbeitern gesungen und ausgelassen gefeiert haben soll – auch in Sachen Trinkgeld soll er stets äußerst spendabel sein. Auch Todd English, ein angesehener Starkoch, zeigte sich über die Vorwürfe überrascht. Laut Todd sei James stets "unglaublich sympathisch" zu ihm und seinen Mitarbeitern gewesen.

Nach diesem Vorfall erhoben sich weitere Anschuldigungen gegen den dreifachen Vater. Wie RadarOnline berichtet, sorgte sein Verhalten während der Dreharbeiten von "The Late Late Show" bei einigen Fans für viel Unmut. So soll James einige Zuschauer aus der ersten Reihe nach hinten verlegt haben, weil "er sie nicht anschauen wollte". Der Grund: Nur attraktive Besucher sollen vorne Platz nehmen.

James Corden, Moderator

Moderator James Corden

James Corden bei den 2016 Tony Awards

