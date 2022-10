Geburtstag ihres Sohnes: Kelsey Parker gedenkt ihres Mannes

Kelsey Parker musste einen weiteren Meilenstein ohne ihren Mann verbringen. Die Britin hatte im März einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften: Im Alter von nur 33 Jahren starb ihr Partner Tom Parker an einem Hirntumor. Der Tod des Musikers hinterlässt eine große Lücke für seine Witwe und die gemeinsamen Kinder Aurelia und Bodhi. Anlässlich des Geburtstages ihres Sohnes teilte Kelsey jetzt emotionale Worte.

"Morgen ist der Geburtstag unseres kleinen Jungen, ein weiterer ohne Tom", lauten die nachdenklichen Zeilen unter dem Beitrag. Kelsey veröffentlichte einen Clip des Sängers, der ihn mit seinem Söhnchen zeigt. Für die zweifache Mutter war dies kein leichter Tag: "Es war heute schwer über die letzten zwei Jahre und alles, was passiert ist, nachzudenken." Dennoch könne sie durch ihren Nachwuchs ganz viel Kraft schöpfen: "Meine Kinder sind der Grund, warum ich jeden Tag aufstehe und positiv bleibe. Aber an manchen Tagen bin ich so traurig darüber, was sie verpassen werden, weil ihr Vater nicht hier ist."

Töchterchen Aurelia musste ihren dritten Geburtstag bereits ohne ihren geliebten Papa feiern. Trotz ihrer unendlichen Trauer wollte Kelsey für ihre Älteste eine schöne Motto-Party organisieren. Umgeben von einem Märchenschloss und den Disney-Prinzessinnen Elsa und Cinderella konnten sich die Kleine über ihre Feier freuen.

Instagram / being_kelsey Tom Parker mit Söhnchen Bodhi

Instagram / being_kelsey Tom Parker und Bodhi

Instagram / aureliaroseparker Aurelia Rose Parker, Tochter von Tom Parker

