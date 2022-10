Bushido und Anna-Marias Hund heißt jetzt nicht mehr Putin!

Bushido (44) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) haben ihrem Vierbeiner offenbar einen neuen Namen gegeben! Der Rapper beweist immer wieder, dass er sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Familienmenschen entwickelt hat. Der Musiker und die Influencerin haben nicht nur sieben gemeinsame Kinder, sondern seit rund zwei Jahren auch einen Hund, dem sie damals den Namen Putin gegeben hatten. Doch nun haben Bushido und seine Anna-Maria den Bernhardiner offenbar umbenannt!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 40-Jährige nun eine Aufnahme, die sie mit ihren Kindern und ihrem Hund in ihrer neuen Heimat Dubai beim Spaziergehen zeigt. "Was machen wir?", fragte Anna-Maria ihren Nachwuchs in dem Clip. "Wir gehen mit Pudding Gassi", antworteten ihre Kids prompt. Wie lange der Vierbeiner schon einen neuen Namen hat, gab die Schwester von Sarah Connor (42) allerdings nicht preis.

Mittlerweile scheinen sich Anna-Maria und ihr Mann schon so langsam an den Alltag in der arabischen Wüstenmetropole gewöhnt zu haben. Sie suchten wegen Lärmbelästigung zwar bereits nach wenigen Wochen nach einem anderen Haus, doch die neue Bleibe scheint den Eheleuten sehr zu gefallen. Anfang November können sie die Villa bereits beziehen.

Instagram / bush1do Anna-Maria und Bushido mit ihren Kids, Dezember 2021

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Marias Hund Pudding

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido in Prag im Juli 2022

