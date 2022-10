Kourtney Kardashian und Travis teilen hotte Knutsch-Pics!

Sie zeigen zu gern, wie sehr sie sich lieben! Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind seit einigen Monaten verheiratet. Alltagstrott hat die beiden aber noch lange nicht eingeholt. Immer wieder präsentiert sich das Paar total glücklich auf Red-Carpet-Events oder auf ziemlich heißen Bildern im Netz – so auch jetzt erneut: Mit einem Beitrag auf Social Media sorgten Kourt und Travis für ordentlich Kopfkino bei den Fans!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 43-Jährige einen Post, der bei manchen Fans sicher für offene Münder gesorgt hat. Um ein neues Produkt der dreifachen Mama zu promoten, posierten die beiden nur in BH und oberkörperfrei für ein paar Knutsch-Aufnahmen. Und die Fans sind bei diesem Anblick total aus dem Häuschen. "Ihr seid so unfassbar entzückend", "Kravis forever" oder "Ihr seid so hot zusammen", lauteten nur drei der etlichen Kommentare im Netz.

Erst vor wenigen Tagen hatte das Paar mit einem anderen Netzbeitrag für Aufsehen gesorgt: Die beiden hatten nämlich ihren Verlobungsjahrestag. Und zu diesem Anlass hatte es sich die The Kardashians-Beauty nicht nehmen lassen, ein paar emotionale Bilder dieses besonderen Tages zu veröffentlichen. Total gerührt kommentierte Travis daraufhin: "Ich werde dich immer lieben, heute und jeden weiteren Tag."

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian im Oktober 2022

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker im April 2022

