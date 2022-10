Kanye West und Ray J auf Event: Kim K. findet's "respektlos"

Den Anblick hätte sich Kim Kardashian (42) wohl lieber erspart! Die Influencerin war Anfang der 2000er-Jahre mit Ray J (41) liiert. Mit ihrem Noch-Ehemann Kanye West (45) laufen gerade die Scheidungsvorbereitungen. Besonders das Verhältnis zu dem "Stronger"-Interpreten scheint nach dessen andauernden Wut-Eskapaden im Netz zerrüttet zu sein. Jetzt trafen sich Kanye und Ray auf einer Filmpremiere – und Kim findet das offenbar gar nicht gut!

Wie das US-Portal HollywoodLife unter Berufung auf gleich mehrere Insider berichtete, habe Kim das Aufeinandertreffen ihrer Verflossenen gar nicht gerne gesehen: "Sie versteht nicht, was Ray mit Kanye will. Sie findet sein Verhalten respektlos und wünscht sich, dass er seiner Wege geht." Dass der 41-Jährige weiterhin Kanyes Nähe suche, obwohl Kims Verhältnis zu ihm so schlecht ist, empfinde sie als Affront.

Die Angelegenheit gehe ihr wirklich nahe – dennoch verliere Kim nicht die Fassung, betonte eine andere Quelle: "Sie tut so, als wäre alles gut, vor allem, damit die Kinder von der Sache nicht so viel mitbekommen. Sie lieben ihren Papa und Kim will ihn nicht schlecht dastehen lassen."

Getty Images Kim Kardashian im April 2022

Keith Griner / MEGA Ray J und Kanye West bei einer Filmpremiere im Oktober 2022

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2022

