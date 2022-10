Glutenunverträglichkeit: Sarah Harrison muss Alltag anpassen

Sarah Harrison (31) muss essenstechnisch nun Abstriche machen. Die Influencerin machte in den vergangenen Wochen mit ihrer Gesundheit von sich reden: Die Beauty hat eine Glutenunverträglichkeit. Die Diagnose war für die YouTuberin erst mal ein kleiner Schock. Die neue Situation erfordert nun eine Umstellung von Sarahs Alltag: Sie muss viele Lebensmittel aus ihrer Ernährung streichen!

Im Interview mit Bild verrät Sarah, wie es ihr aktuell mit der Situation geht: "Es ist ein bisschen wie eine Achterbahnfahrt. Es ist alles neu und ich bin öfter noch beim Arzt und alles wird abgecheckt." Wegen ihrer Glutenunverträglichkeit müsse sie nun auf viele Lebensmittel verzichten und Alternativen finden – für sie als Naschkatze sei das schon eine Herausforderung. "Vor allem wenn wir draußen sind, essen wir gerne auswärts. Was momentan einfach schwierig ist, weil man doch auf einiges verzichten muss", klagt sie. Einen Crêpe oder einen Kuchen könne sie in der Bäckerei jetzt nicht mehr einfach so snacken.

Die Situation ist für Sarah keine leichte. Immerhin müsse sie ihr Leben nun in vielen Punkten einschränken: "Wenn man dir jetzt plötzlich sagen würde, du darfst kein Brot mehr essen, nichts vom Bäcker und keinen Kuchen und keine Nudeln und Pizza, dann ist das erst mal eine Diagnose, die man verarbeiten muss."

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

Sat.1 Sarah Harrison bei "Das große Promibacken"

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, YouTube-Star

