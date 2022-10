Wow! Olly Murs und Amelia strahlen beim gemeinsamen Auftritt

Olly Murs (38) und Amelia Tank sind auch modisch ganz auf einer Wellenlänge! Nachdem die ersten Gerüchte die Runde machten, bestätigte der Musiker im Januar 2020 seine Beziehung zu der Bodybuilderin. Zwei Jahre später folgten die nächsten Liebes-News: Olly machte seiner Auserwählten einen Antrag. Im kommenden Jahr soll dann die große Hochzeit stattfinden. Jetzt feierte das Paar erst einmal ein anderes Debüt: Olly und Amelia posierten zum ersten Mal gemeinsam auf dem Red Carpet!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte das Paar am vergangenen Montag die Verleihung des Pride of Britain Awards: Während der "Heart Skips a Beat"-Interpret ein schwarzes Hemd in Kombination mit einem klassischen Anzug wählte, glänzte seine Verlobte in einem lilafarbenen Wickelkleid aus Satin. Dazu kombinierte die blonde Schönheit silberfarbene High Heels und eine dazu passende Clutch.

Aber nicht nur Olly und Amelia feierten während der Verleihung ein kleines Debüt – Nicola Adams (39) und Ella Baig posierten das erste Mal nach der Geburt ihres kleinen Sohnes Taylor auf dem roten Teppich: Für ihren Auftritt wählte die Ex-Boxerin einen grauen Hosenanzug mit feinem Paisleymuster und schwarze Plateaustiefel, während ihre Partnerin in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid und blauen High Heels strahlte.

Instagram / ollymurs Amelia Tank und Olly Murs im März 2022

Getty Images Olly Murs und Amelia Tank im Oktober 2022

Getty Images Ella Baig und Nicola Adams im Oktober 2022

