Mega-Fete: So cool feierte Kim Kardashian ihren Geburtstag!

So extravagant feierte Kim Kardashian im Kreise ihrer Liebsten! In der vergangenen Woche wurde die TV-Bekanntheit 42 Jahre alt – ihren Geburtstag feierte Kim auf ganz besondere Weise: Den Nachmittag verbrachte der Keeping up with the Kardashians-Star gemeinsam mit seinem Sohn Saint (6) bei einem Basketballspiel ihrer ältesten Tochter North (9). Abends folgte dann die große Party – und die schien ein voller Erfolg gewesen zu sein, wie Kim jetzt im Netz zeigte!

Auf ihrem Instagram-Account teilte Kim (42) jetzt einige Eindrücke ihrer Geburtstagsparty: In ihrem trägerlosen, transparenten Kleid stand die Influencerin im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Gefeiert wurde in ihrem dekorierten Büro in Los Angeles mit ihren Schwestern Kendall (26), Kylie (25), Khloé (38) und Kourtney (43). Aber auch Mama Kris (66) oder Freunde wie Olivia Pierson und Natalie Halcro waren mit von der Partie. Die Fotoreihe betitelte Kim mit der Caption "Geburtstagsliebe".

Auch plante Kim anlässlich ihres 42. Geburtstags einen Trip nach Las Vegas – der fiel allerdings ins Wasser: Statt Cocktails zu genießen und das ein oder andere Glücksrad zu drehen, feierte die Ex von Kanye West (45) in einem Burgerladen! Der Grund für die Planänderung: Aufgrund des schlechten Wetters musste Kims Privatjet umkehren. "Es war zu gefährlich, also geht Sicherheit immer vor und wir sind nach Hause geflogen", erklärte der Realitystar.

Instagram / kimkardashian Kendall Jenner, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloé Kardashian und Kylie Jenner

Instagram / kimkardashian Olivia Pierson, Kim Kardashian und Natalie Halcro

Instagram / kimkardashian Kris Jenner, Kylie Jenner und Kim Kardashian

