Nach Auszug: Wie viel Kontakt haben Leni und Heidi Klum?

Leni Klum (18) hat vor wenigen Monaten einen neuen Abschnitt ihres Lebens gestartet! Die Tochter der Germany's next Topmodel-Chefjurorin Heidi Klum (49) hat ihr Elternhaus im sonnigen Los Angeles verlassen und ist für ihr Studium nach New York City gezogen. Die Mutter und die Tochter trennen jetzt also über 4.400 Kilometer – und das macht das Familienoberhaupt traurig. Aber wie viel Kontakt haben Heidi und Leni eigentlich nach ihrem Umzug nach New York?

Im Interview mit People sprach Leni jetzt total offen über die neue Situation – und dabei ging sie auch auf den Kontakt zu ihrer Mama Heidi ein. "Seit ich gesehen habe, wie sie in einem Interview gesagt hat, dass sie wegen meines Umzugs traurig ist, schreibe ich ihr mehr", betonte die 18-Jährige und fügte hinzu: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie so besorgt ist, weil sie sich ja um drei andere Kinder kümmern muss." Leni sei jetzt zwar erwachsen und könne auch alleine leben – doch sie verstehe, dass die Situation für ihre Mama schwer ist.

Trotz der großen Entfernung kann es Heidi offenbar nicht lassen, Leni zu umsorgen. "Sie liebt es, mir Lebensmittel zu schicken", erklärte das Nachwuchsmodel und berichtete: "Neulich habe ich eine Nachricht bekommen und habe dann vor die Tür geschaut. Da waren 25 große Tüten voller Lebensmittel."

ActionPress / Inc-Coolpix Leni Klum im September 2022

Getty Images Leni Klum und Heidi Klum im September 2022

Getty Images Leni Klum, Model

