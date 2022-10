Große Veränderung: Hanna Annika ist als Bodybuilderin aktiv

Hanna Annika (24) zeigt sich von einer ganz neuen Seite. Seitdem die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin ihre Beziehung zu Cedric Beidinger bekannt gegeben hat, erfreut sie ihre Fans regelmäßig mit süßen Pärchen-Pics. Auch Einblicke in ihren Alltag teilt die Blondine gern. So lässt sie ihre Community beispielsweise regelmäßig an ihren Trainingseinheiten teilhaben. Nun verriet Hanna, dass sie an ihrem ersten Bodybuilding-Wettbewerb teilgenommen hat.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Influencerin jetzt ein kurzes Video, in dem sie ihre durchtrainierte Figur in Szene setzt. In dem Clip sind nacheinander Teile ihres Körpers zu sehen, während Hanna posiert. Ihren Post versah sie zudem mit den Hashtags #stolz und #dankbar. Bei den Followern der 24-Jährigen schienen die Eindrücke ebenfalls gut anzukommen. So schrieb ein User beispielsweise, dass er die Disziplin der Reality-TV-Darstellerin bewundere, während ein anderer begeistert notierte: "Hammerleistung". Auch Cedric ließ es sich nicht nehmen, den Clip seiner Freundin mit liebevollen Worten zu versehen: "So stolz auf dich und deine Leistung!"

In ihrer Story verriet Hanna zudem, dass sie seit mehreren Monaten täglich um 5 Uhr morgens aufstehe, um eine Stunde später mit ihrem Training zu beginnen. "Ich weiß, dass ich das nicht machen müsste, aber ich habe mein Ziel vor Augen und Aufgeben gibt es für mich einfach nicht als Option", erklärte sie. Auch wenn sie zwischenzeitlich Zweifel habe, lasse sie sich dennoch nicht unterkriegen.

Instagram / hannannika_ Hanna Annika bei einem Bodybuilder-Wettbewerb, 2022

Instagram / hannannika_ Hanna Annika im Oktober 2022

Instagram / hannannika_ Hanna Annika, Influencerin

