Nach "Princess Charming": Hat Miri noch Lust auf Reality-TV?

Will Miri demnächst mal wieder vor der Kamera stehen? Die Wahl-Kölnerin trat mit ihrer Teilnahme bei Princess Charming zum ersten Mal in die Öffentlichkeit: In der ersten Staffel der lesbischen Kuppelshow kämpfte sie um das Herz der Rechtsanwältin Irina Schlauch. Allerdings vergeblich, denn am Ende flog die Influencerin im Halbfinale raus. Aber hat Miri denn Lust, in der Zukunft noch mal bei einer Realityshow mitzuwirken?

"Nur mit Irina", scherzte Miri jetzt in ihrer Instagram-Story und sprach daraufhin Klartext: "Nee, Spaß, ich kann mir das tatsächlich nicht noch mal vorstellen." "Princess Charming" war also wohl der letzte Reality-TV-Auftritt der leidenschaftlichen Skateboardfahrerin. Es sei denn, es gäbe doch eine Show mit einem beeindruckenden Konzept. "Das müsste schon ein sehr cooles Konzept haben, damit ich mir das noch mal vorstellen könnte...", deutete sie nämlich an.

Aber warum kann es sich Miri eigentlich nicht vorstellen, noch einmal bei einem TV-Format mit dabei zu sein? "Es war eine coole Erfahrung, aber ich denke, ich bin nicht so der Typ für Reality-TV", fasste die ehemalige "Princess Charming"-Kandidatin zusammen.

TVNOW Miri und Irina bei "Princess Charming"

Instagram / mirielle.boho Die ehemalige "Princess Charming"-Kandidatin Miri im Januar 2022 in New York City

Instagram / mirielle.boho Miri, "Princess Charming"-Kandidatin

