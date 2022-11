Nicht Fabian: Ihn fand Marcus bei "Prince Charming" heiß!

Marcus hatte nicht nur am Prinzen Interesse! Der Sommelier aus Bayern hat im Rahmen der vierten Staffel der beliebten Kuppelshow Prince Charming nach seinem Mr. Right gesucht. Das TV-Abenteuer endete für den Brillenträger aber nicht wie erhofft mit der großen Liebe, denn der Prinz Fabian Fuchs schickte ihn nach Hause. Im Promiflash-Interview betonte Marcus, dass er bei "Prince Charming" dennoch ein Auge auf einen Mann geworfen hatte – und zwar nicht auf Prinz Fabian...

Gegenüber Promiflash rief sich Marcus jetzt die Dreharbeiten zu "Prince Charming" in Erinnerung: Während seines Aufenthalts auf Rhodos sei ihm einer seiner Mitstreiter besonders ins Auge gefallen – der Kandidat habe die Villa allerdings sehr früh verlassen müssen. "Das weiß er auch, dass ich ihn attraktiv fand", stellte der Weinliebhaber klar und fügte hinzu: "Das ist der liebe Thomas gewesen, der mich auch vom Boot in die Villa getragen hat und der leider direkt in der ersten Nacht gehen musste."

Und Marcus und Thomas stehen wohl auch nach dem "Prince Charming"-Dreh weiterhin in Kontakt! Zumindest besuchten die beiden beispielsweise gemeinsam das Oktoberfest in München. "Es war so schön mit euch", kommentierte Thomas einen Instagram-Post, auf dem er zusammen mit Marcus und seinem anderen Show-Kollegen Alex posiert.

Alle Infos zu "Prince Charming" gibt es bei RTL+.

Instagram / marcus.mullr Marcus Müller, "Prince Charming"-Kandidat

RTL Thomas, "Prince Charming"-Kandidat

Instagram / marcus.mullr Thomas, Marcus und Alex, "Prince Charming"-Kandidaten

