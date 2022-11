Schwerer Kampf: Leni Klum litt jahrelang unter ihrer Akne

Es ist nicht immer alles so perfekt, wie es scheint! Das weiß auch Leni Klum (18) nur zu gut. An der Seite von Mama Heidi Klum (49) absolvierte sie im Jahr 2020 ihr Model-Debüt. Schnell entwickelte sich daraus eine tolle Karriere und eine große Reichweite. Das junge Model arbeitet seither mit bekannten Namen wie Dior und GHD zusammen. Trotz ihres Erfolges hinterfragte Leni ihr Aussehen und sprach jetzt offen über ihren Kampf gegen die Akne!

Gegenüber People verriet Leni jetzt, dass sie lange mit ihrer Haut zu kämpfen hatte und sich sogar von ihrer Akne beeinflussen ließ. "Ich habe das Gefühl, dass hinter der Akne der Gedanke steckt, dass man damit nicht schön ist oder dass man nicht so gut aussieht. Ehrlich gesagt habe ich das vor einiger Zeit auch so empfunden", verriet die 18-Jährige. An manchen Tagen sei es so schlimm gewesen, dass sie nicht einmal das Haus verlassen habe, bis ihre Wunden abgeklungen seien. "Dann habe ich erkannt, dass es normal ist. Jeder geht da durch und es ist nicht meine Schuld. Es ist hormonell bedingt!", erklärte Leni.

Diese Erkenntnis spornte die junge Design-Studentin an, ein Foto ihrer Haut mit ihren 1,6 Millionen Followern auf Instagram zu teilen. Ihre Fans waren begeistert von ihrer Ehrlichkeit und kommentierten fleißig unter dem Post. "Ich liebe deine Haut", "Du bist schön, so wie du bist!" oder "Vielen Dank fürs Teilen!", schrieben einige. Andere User kommentierten: "Deine Offenheit ist toll" oder "Da mussten wir alle durch, aber es wird irgendwann besser!".

