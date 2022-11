Kanye-Fans kritisieren ihren Stil: Kim Kardashian wehrt sich

Ist ihr Stil nach der Trennung schlechter geworden? Anfang vergangenen Jahres reichte Kim Kardashian (42) die Scheidung von Kanye West (45) ein. Seitdem geraten die beiden immer wieder aneinander, vor allem die vier gemeinsamen Kinder bieten einiges an Konfliktpotenzial. Das ein oder andere Mal wetterte der Rapper aber auch gegen die Outfitwahl der Unternehmerin – und seine Fans stimmten ihm zu. Nun schoss Kim zurück und verteidigte ihren Fashion-Stil!

In der neuesten Folge von The Kardashians sprach die TV-Bekanntheit die Kommentare von Kanyes Fans an, dass ihr Style nach der Trennung schlechter geworden sei. Vor allem ein Outfit sorgte für Aufsehen: Kim trug im April dieses Jahres einen roten Lederrock mit einem Flammenoberteil. "Ich möchte nur eine Sache über das Flammen-Outfit sagen, über das alle reden müssen. Im Internet haben die Leute mich zerstört und meinten: 'Das hat sie davon, dass sie nicht mit Kanye zusammen ist. Endlich zieht sie sich einmal selbst an und Kanyes Outfits sind ihr wohl ausgegangen'", wetterte Kim.

Dem Hate kann sie jedoch etwas entgegensetzen: Kanye hat nämlich dieses Outfit für sie ausgesucht! "Also, wenn ihr das wüsstet und wir zusammen wären, würdet ihr denken, dass es das coolste Outfit der Welt ist. Alle sind so verdammt launisch", zeigte sie sich genervt.

Kim Kardashian im April 2021

Kanye West im Oktober 2022

Kim Kardashian, Reality-TV-Star

