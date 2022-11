Neuer Haarschnitt: Demi Lovato lässig mit Freund unterwegs

Demi Lovato (30) und ihr Freund Jute$ genießen ihre Zweisamkeit. Im August machten erstmals Gerüchte die Runde, dass die Sängerin wieder frisch verliebt sei. Nur kurze Zeit später ließ sich die "Don't Forget"-Interpretin gemeinsam mit dem Musiker, der mit bürgerlichem Namen Jordan Lutes heißt, in der Öffentlichkeit blicken. Zu ihrem 30. Geburtstag zeigte sich das Paar dann auch gemeinsam auf Instagram. Nun wurden Demi und Jute$ bei einem gemütlichen Spaziergang durch New Orleans gesichtet.

Paparazzi lichteten die 30-Jährige gemeinsam mit ihrem Lover am Dienstag vor ihrem Hotel ab. In einem lässigen Look, bestehend aus einem Hoodie, einer Jogginghose und Sandaletten, verließ die "Camp Rock"-Darstellerin mit ihrem Partner das Gebäude. Dabei präsentierte sie auch gleich ihre neue Frisur. Statt langer, in Stufen geschnittener Haare trägt Demi nun einen Kurzhaarschnitt.

Wie ein Insider vergangenen Monat gegenüber People ausplauderte, sei die Sängerin, dank ihres Freundes, momentan glücklicher denn je. "Sie scherzen, lachen und erzählen sich gegenseitig von ihren Problemen und davon, was sie als junge Menschen im Musikbusiness durchmachen mussten", verriet die Quelle.

Anzeige

MEGA Jute$ und Demi Lovato in New Orleans, 2022

Anzeige

MEGA Demi Lovato, Sängerin

Anzeige

MEGA Jute$ mit Demi Lovato, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de