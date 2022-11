"The Masked Singer"-Finale: Dieser Promi ist Roboter Rosty!

Die siebte The Masked Singer-Staffel neigt sich dem Ende zu! Heute findet das große Finale der beliebten Rateshow statt. Im Moment sind noch drei Kostüme im Rennen. Die Zahnfee musste die Bühne bereits nach dem ersten Voting verlassen. Darunter verbarg sich Sängerin Leslie Clio (36). Für den einstigen "No Name" ist der Traum vom "The Masked Singer"-Pokal ebenfalls geplatzt – doch wer steckte unter der Maske? Rick Kavanian war Roboter Rosty!

Nachdem die drei verbliebenen Kandidaten noch einmal performen durften, verkündete Moderator Matthias Opdenhövel (52) das Ergebnis des Zuschauervotings. Für Roboter Rosty war es der letzte Auftritt auf der "The Masked Singer"-Bühne – und belegt damit den dritten Platz. Dann kam es zu der spannenden Demaskierung – und siehe da: "Bullyparade"-Darsteller Rick Kavanian (51) gab sein Gesangstalent in all den Shows zum Besten!

Roboter Rosty hat sich in dieser Staffel zu einem ganz besonderen Publikumsliebling entpuppt – immerhin trat das Kostüm zunächst ohne richtigen Namen an dem Wettbewerb an und wurde in den ersten Folgen deshalb "No Name" genannt. Schließlich hatten die Zuschauer jedoch die Chance, Namensvorschläge zu machen und schließlich für dessen neuen Titel abzustimmen. "Endlich habe ich einen Namen. Danke", freute sich der einst namenlose Roboter schließlich in der Sendung.

