Sind Bradley Cooper und Irina Shayk etwa wieder ein Paar?

Die zwei gehen auf erneute Tuchfühlung! Von 2015 bis 2019 waren Bradley Cooper (47) und Irina Shayk (36) ein Herz und eine Seele. Gemeinsam wurden der Schauspieler und das Model im Jahr 2017 Eltern einer kleinen Tochter. Seit ihrer Trennung vor drei Jahren wurde immer wieder über den Beziehungsstatus des Ex-Paares gemunkelt. Jetzt heizten Bradley und Irina mit einem intimen Spaziergang die Gerüchteküche weiter an!

Am Montag zeigten sich die Ex-Partner liebevoll auf den Straßen von New York. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, sind Bradley und Irina bei einem gemeinsamen Spaziergang mit zwei Hunden zu erkennen. Neben einigen vertrauten Blicken wurden auch ein paar innige Berührungen und Umarmungen ausgetauscht. Die 36-Jährige konnte einfach nicht die Finger von dem Vater ihrer Tochter lassen und fasste dem "Hangover"-Darsteller liebevoll an den Po.

Die Fans der beiden staunten bei Irinas letztem Halloween-Update. Auf Instagram teilte die junge Mutter ein heißes Bild von sich in Korsage und Strapsen. Sie posierte auf einem Bären sitzend für die Kamera. Unter dem haarigen Kostüm versteckte sich wohl kein Geringerer als der 47-jährige Schauspieler.

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei der Met Gala 2018

Getty Images Irina Shayk und Bradley Cooper bei den Golden Globe Awards 2019

Instagram / irinashayk Irina Shayk mit einem Teddybär alias Bradley Cooper

