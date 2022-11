Nähe zu Vanessa: Aleks Petrovic gibt Christina die Schuld

Aleksandar Petrovic (31) weist alle Schuld von sich! Der ehemalige Love Island-Kandidat ist momentan mit seiner Freundin Christina Dimitriou (30) bei Temptation Island V.I.P. zu sehen. Ziel des Formats ist es, dem Partner die Treue zu beweisen. Bei dem Realitystar und seiner Liebsten scheint das aktuell allerdings nicht so gut zu funktionieren. Der TV-Hottie bandelte bereits sehr heftig mit der Verführerin Vanessa Nwattu an. Im exklusiven Promiflash-Interview behauptete Aleks, dass Christina die Verantwortung für sein Verhalten trage.

Aleks meinte, dass er sich erst emotional auf Vanessa eingelassen habe, nachdem seine Freundin ihn mit ihrem aggressiven Verhalten gegenüber der Verführerin geschockt habe. Im Promiflash-Interview rechtfertigte der 31-Jährige seinen Fremdflirt: "Meine Nähe zu Vanessa ist eine Schlussfolgereaktion auf Christinas Beleidigungen und vulgäre Ausdrucksweise. Es war abgesprochen, dass, wenn sie sich so verhält, ich mich von ihr trennen würde."

In der aktuellen Folge hat Aleks auch zugegeben, dass er nicht an dem Format teilgenommen hätte, wenn er glücklich in seiner Beziehung gewesen wäre. "Im Alltag sind einige Dinge passiert, die ich so auf Dauer nicht akzeptieren kann. Deshalb wollte ich diesen Beziehungstest eingehen, um dann zu schauen, ob wir gestärkt zusammen heraus gehen oder keiner mehr seine Zeit verschwendet und jeder seinen Weg alleine geht," erklärte der studierte Anwendungsingenieur.

"Temptation Island V.I.P." ab 04.10. jeden Dienstag eine Folge bei RTL+

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Christina Dimitriou weint beim Lagerfeuer

Temptation Island V.I.P., RTL Lala Aluas, Michelle Daniaux, Christina Dimitriou und Sandra Sicora bei "Temptation Island V.I.P."

