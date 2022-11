Süß: Brooklyn Beckham unterstützt seine Nicola bei Premiere

Brooklyn Beckham (23) und Nicola Peltz (27) scheinen noch immer auf Wolke sieben zu schweben. Seit mittlerweile drei Jahren sind die beiden Promi-Sprösslinge nun schon glücklich miteinander. Im April 2022 trat das Paar dann gemeinsam vor den Traualtar und besiegelte seine Liebe. Immer wieder zeigen die beiden Turteltauben zudem auf Events oder im Netz, wie verliebt sie sind. Bei der Premiere ihrer neuen Serie unterstützte Brooklyn seine Frau nun tatkräftig.

Am vergangenen Dienstag fand in Los Angeles die große Premierenfeier der neuen Hulu-Show "Welcome to Chippendales" statt. Entsprechend dem Anlass schmissen sich der 23-Jährige und seine Begleitung auch ordentlich in Schale: Während Brooklyn einen schlichten schwarzen Anzug trug, begeisterte Nicola in einem knöchellangen weißen Kleid mit Federbesatz. Die Eheleute liefen gemeinsam über den roten Teppich und posierten lächelnd für die Fotografen. Dabei war auch kaum zu übersehen, wie verliebt Brooklyn in die Schauspielerin ist. Liebevoll legte er seinen Arm um die Taille der 27-Jährigen oder lächelte sie überglücklich an.

Auch im Netz ließ es sich der Sohn von David (47) und Victoria Beckham (48) nicht nehmen, seine Unterstützung für Nicola zum Ausdruck zu bringen. So teilte er auf Instagram ein Foto ihres Charakters, unter dem er schwärmte: "Ich kann es kaum erwarten, meine hinreißende, talentierte Frau in 'Welcome to Chippendales' zu sehen". "Ich liebe dich so sehr", antwortete seine Herzdame daraufhin unter Brooklyns Post.

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz Beckham auf der Paris Fashion Week

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz Beckham bei der "Welcome to Chippendales"-Premiere, 2022

Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham mit seiner Frau Nicola Peltz

