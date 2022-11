Über 20 Kilogramm schwer: So pompös war Lishas Brautkleid!

Lisha und Lous Sause war ziemlich aufwendig! Die YouTuber gaben sich bei einer großen Hochzeit auf Mallorca im Oktober zum zweiten Mal das Jawort. Ein paar Wochen durften sie nicht allzu viel von der Feier zeigen und hielten ihre Community nur mit kleinen Einblicken hin. Doch jetzt begann der Hochzeits-Spam und ihre Fans wissen endlich: So schön sah Lisha als Braut aus!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie bereits einige Schnappschüsse von ihrem großen Tag und lüftete das Geheimnis: Lisha trug ein mit Perlen und Steinen besetztes Dress, welches ihre Figur umschmeichelte. Der lange Rock war durchsichtig – ebenfalls mit Details versetzt. Die pompöse Schleppe legte sie wohl im Laufe des Abends ab. Der Look wurde mit einer großen Krone komplettiert. Das Besondere an dem Kleid: Der Traum in Weiß wiegt tatsächlich um die 20 Kilo!

Sich auf den Moment vorzubereiten, scheint aber wohl mindestens genauso aufwendig gewesen zu sein wie die Hochzeit. Lisha machte eine Diät und nahm rund 21 Kilogramm ab. Kurz nach der Trauung habe sie aber wieder etwas mehr gewogen. Diese Kilos wolle sie auch derzeit nicht wieder verlieren.

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, März 2021

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou mit Lishas Vater (l.) an ihrer Hochzeit

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha bei den Vorbereitungen auf ihre Hochzeit

