"And Just Like That": Sarah Jessica Parker im schrillen Look

Sarah Jessica Parker (57) setzt auch in der neuen Staffel von And Just Like That auf auffallende Looks! Die Schauspielerin befindet sich derzeit mitten in den Dreharbeiten für das Sequel von Sex and the City. Immer wieder tauchen dabei Paparazzibilder auf, die den Fans einen ersten Vorgeschmack auf die neuen Folgen und die außergewöhnlichen Outfits der Hauptdarstellerin geben. Nun wurde Sarah in einem quietschbunten Look am Set abgelichtet.

Fotografen fingen den farbenfrohen Look am Mittwoch in New York City ein. Für die Aufnahmen einer Szene warf sich die 57-Jährige in ein schrilles Outfit. Gemeinsam mit ihrer Schauspielkollegin Cynthia Nixon (56) spazierte sie in einem goldfarbenen Satinkleid durch den Park. Dazu kombinierte die Blondine einen locker sitzenden Blazer in knalligem Pink sowie rosafarbene Stilettos. Cynthia hingegen trug ein weniger knalliges Outfit. Die Schauspielerin kam in einem mehrfarbigen Strickpullover und einem gestreiften Midi-Rock daher.

Bereits vor wenigen Tagen wurde Sarah ebenfalls in einem farbenfrohen Look von den Paparazzi während der Dreharbeiten fotografiert. Der Filmstar trug dabei ein gestreiftes Kleid in verschiedenen warmen Tönen. Ein Hingucker waren aber vor allem die Stiefel der dreifachen Mutter: Diese sorgten sowohl durch ihre Farbe als auch die Cut-outs für einen Wow-Effekt.

Anzeige

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Sarah Jessica Parker und Cynthia Nixon am "And Just Like That"-Set

Anzeige

Jason Howard/Bauergriffin.com / MEGA Cynthia Nixon und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That"

Anzeige

Jason Howard/Bauergriffin.com/MEGA Sarah Jessica Parker am "And Just Like That"-Set im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de