Ganz leger: Prinz Harry beim Gassigehen in Santa Barbara

Prinz Harry (38) zeigt sich von seiner bodenständigen Seite. Im Januar 2020 hatte der Enkel der Queen (✝96) alle seine royalen Verpflichtungen niedergelegt und war in die USA gezogen. Dort lebt er mit seiner Frau Meghan (41) und den gemeinsamen Kindern Archie (3) und Lilibet (1) in Montecito, wo er ein recht zurückgezogenes Leben führt. Nur selten sieht man den einstigen Royal in der Öffentlichkeit: Doch nun wurde Harry beim Gassigehen gesehen.

Am vergangenen Dienstag führte der zweifache Vater seinen Labrador Pula in der Nähe seines Hauses in Santa Barbara aus. Dabei wurde der Sohn von König Charles (74) von einigen Paparazzi entdeckt. Auf den Bildern ist zu sehen, dass Harry nachdenklich durch die Gegend läuft, während sein treuer Vierbeiner ihn auf Schritt und Tritt verfolgt. Für die kleine Gassirunde entschied sich der 38-Jährige für eine legere Kombi aus Cargo-Shorts und Kapuzenpullover, zu der er Turnschuhe kombinierte. Augenzeugen berichteten außerdem, dass der Herzog von Sussex die Fotografen mit einem schlichten "Hallo" grüßte, während er seine Runde am Strand fortführte.

Wie viel ihm seine Hunde bedeuten, machte Harry erst vor wenigen Wochen deutlich. Am Welttag der psychischen Gesundheit erzählte er: "Ich sage euch was, wir alle brauchen einen Hund, der uns beruhigt. Ich habe jetzt drei in meinem Haus, also haben wir im Grunde fünf Kinder". Neben Pula kümmert sich die Familie auch noch um die geretteten Beagles Guy und Mia.

Getty Images Prinz Harry in Kopenhagen im Oktober 2017

MEGA Prinz Harry in Santa Barbara, 2022

Getty Images Prinz Harry bei der feierlichen Prozession durch London

