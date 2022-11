Nach seinem Promi-BB-Exit: Wie geht es Jeremy Fragrance?

Jeremy Fragrance (33) hat den Container freiwillig verlassen! Der Parfum-Influencer sorgte in der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel für eine Menge Unterhaltung: Mit seiner Art polarisierte er stark und brachte auch so manchen Mitkandidaten gegen ihn auf – die Zuschauer feierten den YouTuber aber total. Dann folgte das überraschende Aus: Er verließ die Show freiwillig. Wie es ihm nach seinem Exit geht, hat Jeremy nun Promiflash verraten!

"Mir geht es affenarschgeil! Ich bin gesund", stellte er im Promiflash-Interview klar. Die Teilnahme scheint Jeremy trotz seinem freiwilligen Exit eine Menge Spaß gemacht zu haben. Aber warum verließ der 33-Jährige die Show überhaupt? "Und warum ich bei 'Promi Big Brother' gegangen bin – ich wollte es mit einem Big Bang enden und dieser Big Bang hat mir sehr gefallen, wie der geendet hat", machte er deutlich.

Besonders stolz ist Jeremy, weil er am Ende in den Luxusbereich gekommen ist, trotzdem aber all dem Luxus widerstanden hat. "In dem Sinne und das war einfach so nice: End to the Big Bang, end it on the high note. Es war richtig geil, auf die Schiene", freute er sich.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Jeremy Fragrance, Influencer

Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

Jeremy Fragrance, Parfüm-Influencer

