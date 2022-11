Robert Geiss verrät: So viel hat er wirklich auf dem Konto!

Sitzt das Geld in der Familie Geiss wirklich so locker? Die Familie rund um Robert (58) und Carmen Geiss (57) ist seit einiger Zeit ein fester Bestandteil im deutschen TV-Programm. Immer wieder zeigen sie in der Show Die Geissens ihren Alltag und das luxuriöse Leben in Monaco. Robert hat seiner Frau und den Kindern das Leben durch seine eigene Modemarke ermöglicht, die er in den 90er-Jahren für mehrere Hundertmillionen verkaufte. Aber wie viel hat Robert eigentlich zurzeit auf dem Konto?

Im OMR Podcast plauderte der Unternehmer total ungeniert über seinen Kontostand. "Die 100 Millionen Euro habe ich voll. Das ist die Rente, das ist die Basis, damit ich auch mit 70 Jahren noch ruhig leben kann", gab Robert zu. Nachdem er sein Label Uncle Sam verkauft hatte, war er weiterhin unternehmerisch tätig. Seine neue eigene Modelinie trägt den klangvollen Namen Roberto Geissini.

Doch obwohl der 58-Jährige ein pralles Bankkonto hat, fühlt er sich gar nicht so wohlhabend. "Monaco hat den Vorteil, dass wir uns gar nicht richtig reich fühlen. Denn hier laufen Leute herum, da zieht es dir die Schuhe aus", witzelte er und betonte, dass er und seine Familie sich dort sogar richtig normal fühlen würden.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen und Robert Geiss auf Ibiza 2022

Instagram / robertgeiss_1964 Robert Geiss im Juli 2020 in St. Tropez

RTLZWEI Robert und Carmen Geiss mit ihren Töchtern Davina und Shania

