So besinnlich feiert Katherine Schwarzenegger Thanksgiving!

Katherine Schwarzenegger (32) hatte die ganze Familie an einem Tisch. Das Privatleben der Tochter von Arnold Schwarzenegger (75) scheint wie aus dem Bilderbuch. Mit ihrem Ehemann Chris Pratt (43) durfte sie vor knapp sechs Monaten ihre zweite Tochter auf der Welt willkommen heißen und die Familienplanung ist offenbar noch nicht abgeschlossen. Anlässlich von Thanksgiving feierte Katherine nun ein rauschendes Familienfest – und eine Taufe!

Bei Instagram ließ Katherine ihre Fans an der privaten Familienfeier teilhaben. Neben Papa Arnie war auch ihre Mutter Maria Shriver (67) mit dabei und ihre Geschwister Christina (31), Christopher (25) und Patrick (29). Zusammen wurde offenbar nicht nur das Fest der Dankbarkeit gefeiert, sondern auch eine Taufe. Von wem behielt die 32-Jährige aber für sich. "Ein Wochenende voll von leckerem Essen, viel Liebe, einer Taufe, erster Feiertage und Familie. Ich bin so gesegnet und so dankbar für diese Erinnerungen", schwärmte Katherine.

Katherine bewies bereits einige Male, wie innig die Beziehung zu ihrer Familie ist. Im Juli feierte ihr Papa und Actionheld Arnold seinen 75. Geburtstag. Zu diesem Anlass gratulierte seine Tochter nicht nur herzlich, sondern teilte auch gleich eine Reihe von herzerwärmenden und lustigen Kinderfotos. "Happy Birthday, Daddy! Wir lieben dich so sehr!", schrieb die Autorin dazu.

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Arnold Schwarzenegger und seine Enkelin, November 2022

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt, Katherine Schwarzenegger und Christina Schwarzenegger an Thanksgiving 2022

Anzeige

Instagram / katherineschwarzenegger Arnold und Katherine Schwarzenegger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de