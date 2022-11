TV-Star Nicolas Puschmann wollte sich für den ESC bewerben!

Nicolas Puschmann (31) hat im deutschen Fernsehen schon so einige Erfahrungen gesammelt! Der gebürtige Hamburger startete seine TV-Karriere 2019 als erster Prinz in der schwulen Datingshow Prince Charming. Darauf folgten weitere Teilnahmen bei Formanten wie Let's Dance, RTL Turmspringen, Das perfekte Promi-Dinner und Co. Doch der Fitness-Fan hat weitere große Pläne: Nicolas wollte sich in diesem Jahr für den Eurovision Song Contest bewerben!

"Kleiner Insider: Ich hätte mich dieses Jahr fast für den ESC beworben", erzählte Nicolas seinen Fans jetzt in seiner Instagram-Story und betonte: "Ganz nach dem Motto: Think big! Wenn andere Leute über deine Ziele lachen, sind sie genau richtig definiert." Allerdings seien es zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Wochen bis zum Bewerbungsschluss gewesen – und Nicolas hätte in dieser kurzen Zeit auch noch einen eigenen Song schreiben müssen.

Zudem wolle Nicolas noch ein bisschen länger an seinem Gesang arbeiten – er nehme Unterricht bei dem DSDS-Star Juliette Schoppmann (42). "Ich habe beim Vocal Coaching so einen hohen Anspruch an mich selbst, dass ich lieber noch mal ein Jahr und viel länger in die Schoppi-Schule gehe", scherzte der einstige "Prince Charming"-Star.

Instagram / nicolaspuschmann Nicolas Puschmann im September 2022

Getty Images Nicolas Puschmann bei der About You Fashion Week

Instagram / julietteschoppmann1 Juliette Schoppmann zu Gast bei "Deutschland sucht den Superstar" 2020

