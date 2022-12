Stehlen Harry & Meghan William & Kate mit Doku die Show?

Sind Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) berechnend? In ihrer von Netflix produzierten Doku, die am 8. Dezember erscheinen soll, wird das Paar eigenen Aussagen zufolge die ganze Wahrheit über sein Leben im britischen Königshaus ans Licht bringen. Heute wurde der entsprechende Trailer veröffentlicht. Derzeit sind Prinz William (40) und seine Frau Kate (40) auf US-Tour. Haben Harry und Meghan das Erscheinungsdatum ihres Trailers absichtlich gewählt, um ihnen die Show zu stehlen?

Der Royal-Experte Richard Fitzwilliams behauptet nun, wie Mail Online berichtet: Ja! Denn: "Das Timing lenkt die Aufmerksamkeit von der Reise der Cambridges in die USA ab." Harry und Meghan würden es sehr mögen, die "Kontrolle über ihre Geschichte zu haben." Auch der britische Journalist Omid Scobie schreibt auf Twitter schadenfroh, er sei sich sicher, dass die Royal-Aussteiger berechenbar seien: "Wenn morgen Prinz Williams Super Bowl ist, dann ist hier ihre Halftime Show...", witzelt er.

In dem Trailer der Doku kommen der Prinz und die Prinzessin von Wales jedenfalls nicht zu kurz. Denn es wird ein Foto der beiden eingeblendet, auf dem sie in der ersten Reihe stehen. Hinter ihnen steht Meghan neben ihrem Gatten. Sie scheint sehr besorgt zu sein. "Wenn so viel auf dem Spiel steht, macht es dann nicht mehr Sinn, wenn unsere eigene Geschichte auch von uns erzählt wird?" – mit dieser Frage lädt Meghan die ganze Welt ein, einen intimen Einblick hinter die Fassade der Amerika-Auswanderer zu erlangen.

Getty Images Prinz Harry und Meghan in der Westminster Abbey in London im März 2020

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im September 2016

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Sophie Wessex, Prinzessin Kate und Herzogin Meghan

