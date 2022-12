Nach Harrys Doku: Royals erwarten keine neuen Enthüllungen

Bangen König Charles III. (74), Prinz William (40) und Co. weiterhin um ihr Ansehen? Am Mittwoch erschien der erste Teil der langersehnten Doku, in der Prinz Harry (38) und seine Frau Meghan (41) über die britische Monarchie auspacken wollten – die Meinungen der royalen Fans gingen bis dato weit auseinander. In der kommenden Woche wird der zweite Teil der Doku veröffentlicht. Harrys Familie selbst erwartet allerdings kein weiteres Drama!

Ein Insider behauptete jetzt gegenüber Mirror, dass die Royals davon ausgehen, dass die Doku-Reihe nur wenige Enthüllungen enthalten wird: "Es herrscht das Gefühl im Königshaus, dass Harry und Meghan eine Menge Lärm machen und es nicht viel mehr zu sagen gibt." Dennoch sollen sich William und sein Vater auf eine Reaktion auf mögliche Behauptungen in der Show vorbereiten: "Aber es werden Vorkehrungen für alle Fälle getroffen, besonders für den Fall, dass ungerechte Anschuldigungen erhoben werden."

Auf einen Streit wollen sich die Royals dennoch nicht einlassen: "Wenn es Teile gibt, die eklatant falsch sind, dann ist es nur richtig, dass sie korrigiert werden", erklärte eine weitere Quelle gegenüber The Sun. William und Kate (40) sollen sich jedoch weigern, die Doku zu schauen – dafür haben Beamte des Buckingham Palace und des Kensington Palace am Donnerstagmorgen die ersten drei Episoden der Serie angesehen.

