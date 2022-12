Nach Lungenentzündung: Bam Margera "auf Weg der Besserung"

Bam Margeras (43) Genesung schreitet voran. Vor einigen Tagen sorgte der Jackass-Star für beunruhigende Neuigkeiten: Der Skateboarder musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es wurde berichtet, dass der Stuntman an einer Lungenentzündung erkrankt war. Aufgrund seiner Erkrankung musste er auf der Intensivstation behandelt und an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden. Sein Zustand war zu dem Zeitpunkt stabil. Jetzt gibt es ein Gesundheitsupdate.

Seine Familie meldete sich via Instagram bei seinen Fans zu Wort und teilte ein Statement. "Bam wurde kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise sind einige Tests jetzt negativ und er wird nur noch wegen einer Lungenentzündung behandelt." Zudem gaben sie eine Entwarnung: "Bam befindet sich auf dem Weg der Besserung und wird zum Glück bald entlassen werden. Wir bitten und danken euch für eure positiven Gebete."

Bereits in der Vergangenheit hatte der 43-Jährige mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Bam wurde im Herbst vergangenen Jahres aufgrund von Drogen- und Alkoholproblemen in eine Entzugsklinik eingewiesen. Doch er unterbrach seine Therapie vorzeitig und verließ die Einrichtung.

Instagram / bam__margera Bam Margera, Oktober 2022

Getty Images Bam Margera, Skateboarder

Getty Images Bam Margera, September 2011

