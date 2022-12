Ohnmacht: Schwangere Amy Childs ist fast zusammengebrochen

Ein kurzer Schockmoment für Amy Childs (32)! Die einstige The Only Way Is Essex-Darstellerin darf sich schon bald über Zwillinge freuen: Gemeinsam mit ihrem Partner Billy Delbosq verkündete sie im Oktober, dass sie erneut schwanger sei. Die Geschlechter ihrer Babys hat sie auch schon verraten: Es wird ein Mädchen und ein Junge. Doch die beiden bereiten ihr ziemliche Sorgen: Amy ist wegen ihrer Babys fast ohnmächtig geworden!

Im Interview mit OK! berichtete die Reality-TV-Bekanntheit von einem Vorfall, als sie in einem Restaurant zu Besuch war. "Ich bin noch nie in meinem Leben in Ohnmacht gefallen, aber das fühlte sich an, als würde ich gleich ohnmächtig werden", erzählte Amy. "Ich bin vom Tisch aufgestanden und nach draußen gegangen, um frische Luft zu schnappen, und habe mich dann für etwa zehn Minuten auf den eiskalten Boden gelegt!" Am nächsten Tag ging sie dann zu ihrem Arzt: Offenbar hatte sich eins der Babys in ihrem Bauch gedreht, was zu dem Schwindelanfall führte.

Doch trotz der kleinen Schwierigkeiten freut sich Amy riesig auf ihre Kinder. Auch mit den Geschlechtern ist sie zufrieden, wie sie kürzlich auf Instagram verriet: Es sei zwar "ihr Traum" gewesen, wenn es zwei Mädchen geworden wären, aber so sei es auch "wundervoll".

Anzeige

Instagram / amychilds1990 Amy Childs mit ihrem Partner Billy Delbosq

Anzeige

Getty Images Amy Childs, englische Fernsehpersönlichkeit

Anzeige

Instagram / amychilds1990 Amy Childs im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de